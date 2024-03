Puxada pela Petrobras, produção de petróleo e gás do País cai 1,8% em janeiro ante dezembro

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 04/03/2024 - 10:39 Para compartilhar:

A produção de petróleo e gás natural no Brasil caiu pelo segundo mês seguido em janeiro, para 4,487 milhões de barris de óleo equivalente por dia (boed), queda de 1,8% em comparação com o mês anterior. A queda foi puxada pela Petrobras, que encerrou o primeiro mês do ano com produção de 2,877 milhões de boed, menos 2% em relação a dezembro de 2023, segundo dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

Se levado em conta apenas o petróleo, a produção do Brasil em janeiro foi de 3,519 milhões de barris por dia (bpd), queda de 1,8% em relação a dezembro de 2023.

A produção de gás natural caiu 1,7%, para 153,9 milhões de metros cúbicos por dia (m³/d) em todo País.

A Petrobras produziu em janeiro 2,245 milhões de bpd de petróleo, 1,7% a menos do que no mês anterior, e 100,4 milhões de m³/d de gás natural, queda de 2,9% em relação a dezembro.

A região do pré-sal foi responsável por 75,5% do total da produção de petróleo e gás natural, atingindo 3,389 milhões de boed, sendo 2,670 milhões de bpd de petróleo e 114 milhões de m³/d de gás natural, informou a ANP.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias