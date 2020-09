Putintseva vence Martic e vai às quartas do US Open; Jennifer Brady elimina Kerber

A croata Petra Martic, oitava cabeça-de-chave do Aberto dos Estados Unidos, foi eliminada do torneio após três sets por Yulia Putintseva, do Cazaquistão, neste domingo, pelas oitavas de final.

Putintseva, 23ª cabeça de chave, avançou para as quartas de final com uma vitória 2 a 1, parciais de 6-3, 2-6 e 6-4 em 2h37min no Arthur Ashe Stadium, quadra central em Flushing Meadows.

A cazaque vai enfrentar na próxima fase a 28ª cabeça-de-chave Jennifer Brady valendo uma vaga nas semifinais do US Open.

Mais cedo, Brady, 41ª do mundo, se classificou para as quartas, uma fase que ela nunca havia alcançado em um Grand Slam antes, depois de vencer a alemã Angelique Kerber (23ª) por 2 sets a 0, parciais de 6-1 e 6-4.

A única notícia ruim para a americana nesta partida em que sempre teve domínio foi uma dor nos adutores, que precisou tratar no início do segundo set, mas que pode incomodá-la a longo prazo.

Brady, de 25 anos, venceu com facilidade o primeiro set em apenas 22 minutos. “Fiz um ótimo primeiro set. No segundo, concentrei-me em cada ponto e fiquei frustrada por sentir aquela dor. Estou muito feliz por ter vencido em dois sets”, comentou.

A alemã de 32 anos, vencedora em Flushing Meadows em 2016, teve uma forte recuperação no segundo set. Mas Brady, apesar de manter grande eficiência no jogo ofensivo, também mostrou um alto nível em sua capacidade de defesa.

“Eu sabia o que tinha que fazer quando entrei na quadra, tinha um plano de jogo muito bom. Eu queria ser agressiva o mais rápido possível e ficar à frente do placar. Não queria deixá-la se movimentar da direita para a esquerda e consegui”, explicou.

Depois de uma batalha de 67 minutos por este único segundo set, ela eliminou a ex-nº 1 em seu segundo match point.

Outra vitória suada neste domingo foi a da americana Shelby Rogers que derrotou a tcheca Petra Kvitova, sexta cabeça de chave, por 2 sets a 1, parciais de 7-6 (7/5), 3-6 e 7-6 (8/6).

— Resultados do US Open deste domingo

– Simples feminino (oitavas de final):

Jennifer Brady (EUA/N.28) x Angelique Kerber (ALE/N.17) 6-1, 6-4

Yulia Putintseva (CAZ/N.23) x Petra Martic (CRO/N.8) 6-3, 2-6, 6-4

Shelby Rogers (EUA) x Petra Kvitova (CZE/N.6) 7-6 (7/5), 3-6, 7-6 (8/6)

