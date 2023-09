Putin vota online em eleições regionais e pede participação

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 09/09/2023 - 9:08 Compartilhe

O presidente russo Vladimir Putin votou online neste sábado (9) nas eleições regionais e locais da Rússia e pediu aos cidadãos que sigam o seu exemplo e participem das eleições.

“Peço aos habitantes das regiões onde ocorrem as eleições que participem”, disse Putin em um vídeo transmitido pelo Kremlin, no qual aparece sentado em frente a um computador no seu escritório.

As eleições regionais e locais na Rússia – organizadas para nomear governadores, deputados regionais e representantes municipais – ocorrem de sexta-feira a domingo para permitir a votação do número máximo de eleitores, segundo as autoridades.

A votação online também é possível em diversas regiões, incluindo a capital Moscou.

Este ano, a Rússia também organizou votações em quatro regiões ucranianas sob o seu controle – Zaporizhzhia, Kherson, Donetsk e Luhansk.

“Espero que cada um de vocês demonstre uma atitude civil responsável”, destacou Putin, antes de votar online.

Domingo é considerado o dia mais movimentado das eleições. Os primeiros resultados deverão ser anunciados na noite de domingo, segundo a comissão eleitoral central.

