Putin visita quartel-general da operação militar na Ucrânia

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, fez uma visita surpresa ao quartel-general do Exército russo para a operação na Ucrânia em Rostov do Don (sul), anunciou o Kremlin nesta sexta-feira (10).

A visita, que aconteceu na madrugada de quinta-feira para sexta-feira, foi a segunda do chefe de Estado a Rostov do Don em menos de um mês.

Putin “visitou o quartel-general das Forças Armadas russas em Rostov do Don depois de concluir sua visita oficial ao Cazaquistão”, para onde viajou na quinta-feira, destacou o Kremlin em um comunicado.

O presidente foi acompanhado pelo ministro da Defesa, Serguei Shoigu, e pelo chefe do Estado-Maior e comandante das operações militares na Ucrânia, Valeri Guerasimov.

Putin observou novos equipamentos militares e recebeu relatórios sobre a evolução da operação militar na Ucrânia, acrescenta o comunicado.

No fim de outubro, o presidente visitou Rostov do Don para conversar com autoridades militares sobre a situação da ofensiva russa.

Próxima da fronteira com a Ucrânia, a cidade se tornou o centro operacional das forças russas para a ofensiva na ex-república soviética.

Putin já havia visitado o local em agosto e março.

A cidade também foi cenário em junho da tentativa de motim dos mercenários do grupo Wagner, que tomaram o controle do quartel-general por algumas horas, antes de abortar a rebelião.

