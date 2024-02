Putin terá que prestar contas pela morte de Navalny, diz Josep Borrell

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 19/02/2024 - 11:27 Para compartilhar:

O presidente russo, Vladimir Putin, terá que prestar contas pela morte do opositor Alexei Navalny, afirmou nesta segunda-feira (19) o chefe da diplomacia da União Europeia (UE), Josep Borrell, após reunião com a viúva Yulia Navalnaya.

“Como Yulia disse, Putin não é a Rússia, e a Rússia não é Putin”, publicou o diplomata europeu na rede social X (ex-Twitter), após encontro de Navalnaya com os ministros das Relações Exteriores da UE, em Bruxelas.

Borrell afirmou no X que concedeu à viúva suas “mais profundas condolências” pela morte do marido, que ocorreu na sexta-feira (16) em uma prisão no Círculo Ártico.

Nesta segunda-feira, a viúva ocupou um lugar como convidada na reunião dos ministros europeus, mas o discurso não foi transmitido.

Durante o dia, Navalnaya acusou Putin de ser “pessoalmente responsável” pela morte de seu marido e pediu à comunidade internacional que se unisse para derrubar seu “regime aterrorizante”.

“Vladimir Putin matou o meu marido, Alexei Navalny. Putin matou o pai dos meus filhos”, disse Navalnaya, contendo as lágrimas em um vídeo publicado nesta segunda-feira nas redes sociais.

“Com ele, (Putin) queria matar o nosso espírito, a nossa liberdade, o nosso futuro”, acrescentou.

Navalny era o opositor mais conhecido do governo russo, denunciando supostos casos de corrupção no governo de Putin.

Em 2020, Navalnaya conseguiu que seu marido, na época em coma na Sibéria devido a um envenenamento, pudesse sair da Rússia. Ela também esteve ao lado dele durante seu retornou à Rússia, vindo da Alemanha.

Condenado por “extremismo”, Navalny cumpria 19 anos de pena em uma remota colônia penitenciária no Ártico, após julgamentos que eram motivados por razões políticas, de acordo com várias opiniões.

