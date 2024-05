Putin substitui ministro da Defesa e o nomeia secretário do Conselho de Segurança russo

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 12/05/2024 - 17:00 Para compartilhar:

O ministro da Defesa da Rússia, Sergei Shoigu, foi destituído do cargo neste domingo (12) e nomeado secretário do Conselho de Segurança, segundo um decreto do presidente Vladimir Putin.

A pasta da Defesa passou a ser ocupada pelo economista Andrei Belousov, de acordo com uma lista de nomeações ministeriais publicada pelo Conselho da Federação, a câmara alta do parlamento russo.

Shoigu substitui assim Nikolai Patrushev, aliado de longa data de Putin, no Conselho de Segurança, como parte de uma importante remodelação da cúpula militar russa, após mais de dois anos de ofensiva na Ucrânia.

“Shoigu continuará trabalhando neste setor, (…) que conhece muito bem por dentro, com seus colegas e parceiros de seu antigo lugar de trabalho”, disse o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, citado pelas agências de notícias estatais.

Putin é constitucionalmente obrigado a nomear um novo grupo de ministros, ou renomear os já designados, após sua vitória nas eleições de março.

Os legisladores do parlamento russo precisam aprovar as nomeações do presidente, o que deve acontecer na terça-feira.

Esta remodelação ocorre em um momento em que as forças russas avançam no front pela primeira vez em meses.

Shoigu era ministro da Defesa desde 2012, e apesar dos revezes militares sofridos pela Rússia na Ucrânia, Putin o apoiou até agora, mesmo depois que o ex-chefe do grupo paramilitar Wagner, Yevgeny Prigozhin, lançou uma rebelião no ano passado pedindo sua destituição.

Belousov, o substituto proposto para Shoigu, não tem experiência militar e tem sido um dos assessores econômicos mais influentes de Putin na última década.

