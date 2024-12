Putin se desculpa com Azerbaijão por queda de avião

MOSCOU, 28 DEZ (ANSA) – O presidente da Rússia, Vladimir Putin, se desculpou com seu homólogo do Azerbaijão, Ilham Aliyev, pelo acidente aéreo com um avião da Azerbaijan Airlines, companhia aérea de bandeira do país do Cáucaso, que deixou 38 mortos e 29 feridos no Cazaquistão no Natal.

“Vladimir Putin ofereceu suas desculpas pelo fato de o trágico acidente ter ocorrido no espaço aéreo da Rússia e mais uma vez transmitiu suas profundas e sinceras condolências às famílias das vítimas da queda do avião e desejou aos feridos uma recuperação mais rápida possível”, diz um comunicado divulgado pelo Kremlin neste sábado (28) e citado pela agência de notícias oficial Tass.

Em conversa com Aliyev, Putin também admitiu que a defesa antiaérea russa estava ativa durante a descida do avião Embraer 190 em Grozny, na Chechênia, para conter supostos ataques de drones ucranianos.

“O avião azeri tentou diversas vezes pousar no aeroporto de Grozny. Ao mesmo tempo, Grozny, Mozdok e Vladikavkaz eram atacadas por drones de combate ucranianos, e as defesas aéreas russas entraram em ação para conter esses ataques”, disse Putin, segundo a Tass.

O presidente, no entanto, não confirmou nem desmentiu a tese de que o avião da Azerbaijan Airlines teria sido atingido por um míssil russo terra-ar.

Já a companhia azeri declarou na sexta-feira (27) que investigações preliminares apontam que o Embraer 190 caiu por “interferências técnicas e físicas externas”, tese reforçada pelas marcas de perfuração na parte traseira da fuselagem.

A aeronave voava entre Baku, no Azerbaijão, e Grozny, na Rússia, porém se desviou da rota e caiu perto de Aktau, no Cazaquistão, do outro lado do Mar Cáspio. Especialistas do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos da Força Aérea Brasileira (Cenipa) já estão na cidade cazaque para auxiliar no inquérito. (ANSA).