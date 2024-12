Putin recebe o premiê da Eslováquia em Moscou

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, recebeu neste domingo (22) em Moscou o primeiro-ministro da Eslováquia, Robert Fico, um dos poucos governantes da União Europeia (UE) com o qual mantém uma relação cordial desde a intervenção russa na Ucrânia.

“Putin está conversando neste momento com o primeiro-ministro eslovaco Fico no Kremlin”, informou em seu canal do Telegram Pavel Zarubin, jornalista de um canal russo muito próximo ao Kremlin.

Ele divulgou um vídeo curto que mostra os dois governantes.

O porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, afirmou, ao ser questionado por Zarubin, que a visita foi planejada há alguns dias, apesar de não ter sido anunciada oficialmente.

Peskov se recusou a revelar detalhes sobre os temas abordados, mas afirmou “supor” que os dois líderes conversariam sobre a questão do gás russo.

A Ucrânia anunciou durante o verão (hemisfério norte, inverno no Brasil) que não renovaria o contrato com Moscou após o final do ano para transportar gás russo para a Europa através de sua extensa rede de gasodutos.

Nas últimas semanas, Eslováquia e Hungria, muito dependentes do gás russo, reclamaram da decisão, que privará os países do combustível e os deixará sem alternativas reais, em plena temporada de inverno.

Fico, que retornou em outubro de 2023 ao poder na Eslováquia, país membro da UE e a Otan, ordenou a suspensão da ajuda militar à Ucrânia, que enfrenta há quase três anos uma operação militar russa.

Fico e seu homólogo húngaro, Viktor Orbán, apoiam o início de negociações de paz para resolver o conflito.

