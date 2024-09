Putin quer ‘aniquilar’ Ucrânia, diz Zelensky em ‘mini-Davos’

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 06/09/2024 - 19:01 Para compartilhar:

CERNOBBIO, 6 SET (ANSA) – O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, participou de um fórum em Cernobbio, no norte da Itália, uma espécie de “mini-Davos” que reúne autoridades políticas e agentes econômicos todos os anos às margens do concorrido Lago de Como.

Em seu discurso, o líder acusou seu homólogo russo, Vladimir Putin, de usar “mísseis balísticos provenientes do Irã” para “assassinar crianças” e alertou que o chefe do Kremlin “não vai desistir” enquanto não “destruir” a Ucrânia.

“Sua única missão é nos aniquilar. Como é possível iniciar um diálogo dessa forma? Ele é um assassino”, disse Zelensky, acrescentando que Kiev precisa da ajuda dos aliados para se “fortalecer” e abrir tratativas em uma posição melhor diante de Moscou.

Além disso, o presidente brincou sobre o fato de não poder usar armas de longo alcance fornecidas pelo Ocidente para atacar a Rússia ou até o Kremlin. “É um pecado que não possamos fazer isso”, ironizou.

Zelensky também agradeceu pelo apoio da Itália na guerra e destacou que Moscou “não deixa outra opção que não seja lutar”.

“A Itália está fazendo de tudo, está do nosso lado para levar adiante a fórmula de paz [projeto do presidente para acabar com o conflito]. Kiev não pede nada mais que aquilo que seu país ou outros fizeram ou estão fazendo. Queremos que as crianças não sofram mais, que a herança ucraniana não seja destruída pelos russos”, salientou. (ANSA).