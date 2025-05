Putin propõe e Zelenski aceita negociações diretas para fim da guerra

Presidente russo afirma que conversas podem ter início a partir de 15 de maio em Istambul. Zelenski diz estar pronto para negociar pessoalmente.O presidente da Rússia, Vladimir Putin, propôs neste domingo (11/05) negociações diretas com a Ucrânia com o objetivo de encerrar a guerra.

A iniciativa foi bem recebida por seu homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski, que afirmou que Kiev está disposta a negociar pessoalmente.

"Estamos propondo que Kiev retome as negociações diretas sem condições prévias", disse Putin numa coletiva de imprensa realizada no Kremlin e transmitida na televisão. "Oferecemos às autoridades de Kiev que retomem as negociações já na quinta-feira, 15 de maio, em Istambul", acrescentou.

Putin afirmou ainda que as negociações devem se concentrar nas "causas profundas do conflito" em curso, mas "não excluiu" que possam permitir instaurar "um novo cessar-fogo". "Um cessar-fogo novo e genuíno, que seja respeitado não só pela Rússia mas também pela parte ucraniana, o que seria o primeiro passo para uma paz sustentável a longo prazo", disse.

Em fevereiro de 2022, Putin enviou milhares de tropas para a Ucrânia, desencadeando uma guerra que matou centenas de milhares de soldados e gerou o confronto mais grave entre a Rússia e o Ocidente desde a Crise dos Mísseis de Cuba em 1962. A Rússia e a Ucrânia não mantêm conversas diretas desde o início da invasão.

Com as forças russas avançando, o chefe do Kremlin ofereceu poucas ou nenhuma concessão até o momento. Atualmente, a Rússia ocupa 20% do território ucraniano. A proposta de Putin para negociações diretas com a Ucrânia foi feita horas depois de uma visita dos líderes da França, Alemanha, Reino Unido e Polônia a Kiev.

Proposta ucraniana de cessar-fogo

Na capital ucraniana, as potências europeias exigiram que Moscou concordasse com um cessar-fogo incondicional de 30 dias ou enfrentaria mais sanções. A proposta de uma pausa de 30 dias no conflito também era defendida pelos Estados Unidos. A Ucrânia propôs que a trégua tivesse início já nesta segunda-feira.

Sem se referir diretamente a esta proposta, Putin criticou os europeus por tratarem a Rússia "de forma rude e com ultimatos" e afirmou que a instauração de uma trégua deveria fazer parte de discussões mais amplas e diretas sobre o conflito que se arrasta há mais de três anos.

Putin afirmou ainda que falaria com o presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, neste domingo sobre a facilitação das negociações. "Nossa proposta, como dizem, está na mesa. A decisão agora está com as autoridades ucranianas e seus curadores, que são guiados, ao que parece, por suas ambições políticas pessoais, e não pelos interesses de seus povos."

"Sinal positivo"

Zelenski afirmou neste domingo que a proposta de Putin era "um sinal positivo de que os russos finalmente começaram a considerar o fim da guerra".

Inicialmente, o líder ucraniano destacou que Kiev estaria pronta para se encontrar com a Rússia se houvesse um cessar-fogo antes mesmo do encontro.

"Esperamos que a Rússia confirme um cessar-fogo – total, duradouro e confiável – começando amanhã, 12 de maio, e a Ucrânia está pronta para o encontro", escreveu Zelenski, em um comunicado divulgado em seu perfil na rede social X (antigo Twitter). "O mundo inteiro espera por isso há muito tempo", destacou.

Contudo, após pressão do presidente dos EUA, Donald Trump, Zelenski fez uma segunda publicação onde disse que estará pessoalmente esperando Putin para negociar na Turquia, sem mencionar a exigência de uma trégua prévia. "Espero que desta vez os russos não procurem desculpas", afirmou.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump – que desde que assumiu a Casa Branca em janeiro está pressionando para tentar alcançar uma paz rápida após romper com as políticas do seu antecessor, Joe Biden, e se aproximar de Putin – pediu a Zelenski acatar a proposta imediatamente.

"O presidente Putin não quer um acordo de cessar-fogo com a Ucrânia, mas quer se reunir na quinta-feira, na Turquia, para negociar um possível fim desse banho de sangue. A Ucrânia deve concordar com isso, imediatamente", escreveu Trump

no Truth Social.

Já o presidente francês, Emmanuel Macron, afirmou que as negociações diretas propostas por Putin, em resposta ao cessar-fogo "completo e incondicional" exigido pela Ucrânia, é "um primeiro passo, mas não é suficiente". "Um cessar-fogo incondicional não é precedido por negociações."

Para Macron, esta contraproposta mostra que Putin, está "procurando um caminho para seguir, mas há sempre um desejo da sua parte de ganhar tempo".

O chanceler federal alemão Merz, falando em Berlim após seu retorno de Kiev, também enfatizou que um cessar-fogo deve vir primeiro. "Esperamos que Moscou concorde com um cessar-fogo agora, o que permitirá conversas sérias", disse Merz. "Primeiro, as armas devem silenciar, depois as conversas podem começar."

Apesar da proposta de Putin, a Rússia realizou neste domingo uma série de ataques com drones contra Kiev e outras partes da Ucrânia. Segundo as autoridades ucranianas, uma pessoa ficou ferida no bombardeio e várias residências foram danificadas.

Condições de Putin

Putin, cujas forças controlam um quinto da Ucrânia e estão avançando, se manteve firme em suas condições para o fim da guerra. Em junho de 2024, ele afirmou que a Ucrânia deveria abandonar oficialmente suas ambições de ingressar na Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan). Ele exige ainda que tropas ucranianas se retirem das quatro regiões do país reivindicadas pela Rússia.

Autoridades russas também propuseram que os EUA reconhecessem o controle da Rússia sobre territórios ucranianos invadidos e exigiram que a Ucrânia permaneça neutra, embora Moscou tenha afirmado que não se opõe às ambições de Kiev de ingressar na União Europeia (UE).

Putin mencionou ainda um rascunho de um acordo formulado em 2022, logo após a invasão russa. De acordo com a agência de notícias Reuters, ele prevê a neutralidade permanente da Ucrânia em troca de garantias de segurança internacional dos cinco membros do Conselho de Segurança da ONU: Reino Unido, China, França, Estados Unidos e Rússia.

O presidente russo agradeceu também à China, ao Brasil, aos Estados Unidos e a países africanos e do Oriente Médio por seus esforços de mediação do conflito.

O ex-presidente americano Joe Biden e líderes da Europa Ocidental e Ucrânia classificaram a invasão russa como uma atitude imperialista para a apropriação de terras e prometeram derrotar as forças de Moscou. Já Putin descreve a guerra como um momento decisivo nas relações entre a Rússia e o Ocidente, que, segundo ele, humilhou Moscou após a queda da União Soviética em 1991 ao expandir a Otan e "invadir" o que ele considera a "esfera de influência russa", que inclui a Ucrânia.

cn (Reuters, Lusa, APF)