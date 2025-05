Putin propõe conversa com Ucrânia para esta semana após ultimato europeu

Os aliados europeus da Ucrânia, juntamente com os Estados Unidos, deram um ultimato à Rússia, no sábado (10), para que aceite um cessar-fogo “completo e incondicional” de 30 dias a partir da segunda-feira, 12, ou se exponha a novas “sanções massivas”.

O ultimato a Moscou foi feito durante uma visita a Kiev de líderes de Alemanha, França, Polônia e Reino Unido, que afirmaram contar com o apoio do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Horas depois, o presidente russo, Vladimir Putin, iniciar conversações diretas com a Ucrânia em Istambul no dia 15 de maio.

A Ucrânia já tinha proposto um cessar-fogo de 30 dias várias vezes nas últimas semanas, mas a Rússia o rejeitou sistematicamente, mencionando que antes devem ser atendidas as exigências russas, em particular o fim dos envios de armas ocidentais a Kiev.

“Coalização de voluntários”

Cerca de 20 membros da chamada “coalizão de voluntários”, aliados da Ucrânia, “decidiram apoiar um cessar-fogo” de 30 dias, informou o presidente francês, Emmanuel Macron.

Macron afirmou que os Estados Unidos vão supervisionar o respeito à trégua e “todos os europeus vão contribuir”.

Se a Rússia rejeitar este cessar-fogo ou aceitá-lo, mas violá-lo, “acordamos que seriam preparadas sanções coordenadas entre europeus e americanos”, acrescentou, durante uma coletiva de imprensa nos jardins do palácio presidencial ucraniano com os líderes de Ucrânia, Alemanha, Polônia e Reino Unido.

“A posição que alcançamos hoje é de absoluta unidade entre toda uma série de países de todo o mundo, incluídos os Estados Unidos”, afirmou o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer.

O chefe de governo alemão, Friedrich Mertz, prometeu que a “ajuda massiva” à Ucrânia vai continuar na falta de uma reação do Kremlin.

“Esta guerra não ameaça apenas a integridade da Ucrânia. Esta guerra pretende destruir toda a ordem política europeia. Por isso, estamos do lado da Ucrânia”, reforçou o novo chefe de Governo alemão.

Conversa “frutífera” com Trump

O chanceler ucraniano, Andrii Sibiga, assinalou pela rede X que um cessar-fogo “completo e incondicional em terra, mar e ar por pelo menos 30 dias” poderia “abrir o caminho para negociações de paz” para encerrar o conflito iniciado em 24 de fevereiro de 2022, com a invasão da Ucrânia pela Rússia.

Sibiga afirmou que o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, e os quatro líderes europeus presentes em Kiev tiveram uma conversa telefônica “frutífera” com o presidente dos EUA, Donald Trump.

A visita dos líderes europeus a Kiev é uma resposta simbólica às luxuosas celebrações em Moscou no dia anterior pela comemoração do 80º aniversário da vitória sobre a Alemanha nazista, que contaram com a presença de vários líderes estrangeiros, incluindo o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e seu contraparte chinês, Xi Jinping.

Na Praça Vermelha de Moscou, o presidente russo, Vladimir Putin, prestou homenagem na sexta-feira aos soldados destacados na Ucrânia por “sua coragem” no pior conflito armado da Europa desde a Segunda Guerra Mundial, que deixou dezenas de milhares de mortos em cada país.

O porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, já tinha advertido que a Rússia não respeitaria o cessar-fogo a menos que as remessas de armas ocidentais para a Ucrânia sejam interrompidas primeiro.

Caso contrário, uma trégua seria “uma vantagem para a Ucrânia” em um momento em que “as tropas russas estão avançando” no front, disse Peskov em entrevista ao canal de TV americano ABC

Advertência dos EUA

A Ucrânia não relatou nenhum ataque de mísseis russos de longo alcance em suas cidades desde o início de uma trégua unilateral de três dias declarada pela Rússia esta semana, mas acusou Moscou de cometer centenas de violações na linha de frente.

A mídia ucraniana noticiou, neste sábado, que a Rússia notificou o fechamento do espaço aéreo sobre sua base militar de onde lançou, em 2024, seu míssil de última geração Oreshnik, um sinal de que poderia estar preparando um novo ataque.

Desde o retorno de Donald Trump à Casa Branca, em janeiro, e o início de sua aproximação com Putin, ucranianos e europeus temem que um acordo possa ser fechado sem seu consentimento.