Putin presta homenagem às mulheres que lutam na Ucrânia

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, elogiou nesta sexta-feira as mulheres do Exército que lutam na Ucrânia e as que apoiam a ofensiva de Moscou contra o país vizinho, por ocasião do Dia Internacional da Mulher.

No dia 8 de março, Putin também assinou um decreto de indulto a 52 mulheres condenadas e presas, incluindo algumas que têm pais militares.

No discurso, o presidente russo prestou homenagem às “mulheres que estão na área da operação militar especial” na Ucrânia e “que executam missões de combate”.

Segundo o ministro da Defesa, Serguei Shoigu, mais de 300.000 mulheres “servem e trabalham nas Forças Armadas” da Rússia.

No ano passado, ele indicou que 1.100 lutavam na Ucrânia e as demais ocupavam funções de apoio.

Em outra mensagem, Shoigu expressou agradecimento às mães dos soldados que combatem na Ucrânia. “Criaram verdadeiros patriotas e corajosos defensores da pátria”, disse.

Nas últimas semanas, um grupo de esposas de soldados organizou manifestações diante do Kremlin para exigir o retorno de seus maridos da frente de batalha na Ucrânia.

