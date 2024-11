Putin presenteia Coreia do Norte com leoa, cacatuas e ursos

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 20/11/2024 - 10:57 Para compartilhar:

O presidente russo, Vladimir Putin, deu à Coreia do Norte dezenas de animais para o zoológico de Pyongyang, anunciou a Rússia nesta quarta-feira (20), em mais um sinal de aproximação entre os dois países aliados contra o Ocidente no contexto do conflito na Ucrânia.

“Uma leoa africana, dois ursos marrons, dois iaques domesticados, cinco cacatuas brancas, 25 faisões de diferentes espécies e 40 patos mandarins foram transferidos do zoológico de Moscou para o zoológico de Pyongyang”, informou o Ministério de Recursos Naturais da Rússia.

O ministro, Alexandre Kozlov, que visitou a Coreia do Norte, enfatizou que foi um “presente de Vladimir Putin”.

O ministério divulgou um vídeo que mostra os animais, envoltos em caixas de madeira, sendo descarregados de um avião de transporte. Ele também mostra a leoa em sua nova jaula de vidro e concreto no zoológico de Pyongyang.

Recentemente, Putin deu 24 cavalos de raça ao líder norte-coreano Kim Jong Un, que, por sua vez, lhe deu cães.

Os dois países, que consideram os Estados Unidos uma ameaça existencial, intensificaram suas relações desde que a Rússia lançou sua ofensiva contra a Ucrânia em fevereiro de 2022.

Este ano, eles assinaram um pacto de defesa mútua, e Pyongyang é acusada de fornecer grandes quantidades de munição, mísseis e até mesmo 10.000 soldados para o exército russo.

