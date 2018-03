Putin planeja lançar missão para Marte em 2019

MOSCOU, 15 MAR (ANSA) – Às vésperas das eleições, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, anunciou o lançamento de uma “série” de missões à Marte e à Lua.

“Estamos projetando lançamentos no espaço profundo. Primeiro sem tripulações e depois com humanos”, declarou. Ainda segundo o mandatário, haverá tanto um “programa lunar” como “um de exploração marciana”. As viagens terão início em 2019, com o lançamento de uma missão para o “planeta vermelho”.

Com relação ao satélite natural da Terra, seu interesse concentra-se nos recursos que existem nele. “Os nossos especialistas procurarão pousar perto das regiões polares, pois lá existe a possibilidade de encontrar água”, disse. Nesta mesma semana, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou que “o espaço é uma área de guerras de domínio” e sugeriu que o serviço militar norte-americano criasse uma nova “força espacial”. Além disso, o empreendedor Elon Musk, CEO da SpaceX, companhia aeroespacial dos Estados Unidos, anunciou planos de lançar um foguete para Marte até 2019. (ANSA)