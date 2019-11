Putin pede ao debilitado partido Rússia Unida para assumir suas responsabilidades

O presidente Vladimir Putin convocou neste sábado (23) o partido no poder, o Rússia Unida, reunido no congresso em Moscou e cuja popularidade está em declínio, para “responder aos problemas das pessoas” e se tornar uma “máquina vencedora”.

Em VDNkh, um parque de Moscou aberto em 1939 para exaltar os feitos do comunismo e renovado em 2014, Putin falou para dois mil delegados, incluindo muitos governadores regionais, deputados e senadores, e o primeiro-ministro Dimitri Medvedev, presidente do Rússia Unida.

“Você deve fazer a si mesmo as perguntas urgentes, sem esperar”, disse Putin. “Tente resolver os problemas você mesmo”, continuou. O presidente deu como exemplo para hospitais em mau estado ou escolas com excesso de alunos.

“Nas ruas, é preciso ver tudo o que as autoridades não veem. Procure soluções”, acrescentou o presidente russo, que não é oficialmente membro do partido que fundou em 2001.

O Rússia Unida tem enfraquecido em meio a um descontentamento geral devido à estagnação e a uma reforma impopular da aposentadoria.

Este 19º Congresso do Rússia Unida também servirá para a legenda se preparar para as eleições legislativas de 2021. Segundo a mídia russa, uma equipe de campanha será designada, o que garante o lançamento de uma campanha eleitoral com uma antecedência nunca vista antes.

Putin enfatizou a “imensa importância” dessas eleições para o futuro do partido. Nesse sentido, ele pediu aos integrantes da legenda a fazer o povo “sentir mudanças positivas em suas vidas”.

– “Para-raios” –

A presença do presidente russo não tem caráter simbólico, busca dar um impulso real ao partido, que reúne 32,6% das intenções de voto, longe dos 54% obtidos no pleito de 2016, segundo a última pesquisa do instituto Vtsiom.

“Putin acredita que não há alternativa ao Rússia Unida”, diz a analista Tatiana Stanovaia, fundadora do centro de estudos R.Politik.

O presidente russo, que conta com 70% de aprovação, quer impor disciplina entre seus filiados, já que muitos líderes se distanciaram da formação e se apresentaram como “independentes” nas eleições locais de setembro para evitar uma associação à imagem negativa do Rússia Unida.

Entre os problemas que devem ser encarados pelo Rússia Unida também está em estabelecer uma identidade independente de Putin.

“É pouco provável que o Rússia Unida sobreviva a seu fundador”, afirma Konstantin Kalashev, para quem a principal função do partido é “servir de para-raios” do dirigente.

“Se responsabiliza o partido por todas as falhas. É culpado de tudo: burocracia, corrupção ou baixa renda da população. O partido é culpado, mas Putin não. A Rússia Unida é formada por ‘golpistas e ladrões’, mas Putin é sagrado”, destaca o analista.