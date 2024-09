Putin ordena expansão do Exército por ameaças e situação hostil

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 17/09/2024 - 14:01 Para compartilhar:

MOSCOU, 17 SET (ANSA) – O presidente da Rússia, Vladimir Putin, ordenou na última segunda-feira (16) que o tamanho regular do Exército russo aumentasse em 180 mil soldados, elevando o total para 1,5 milhão de militares ativos.

O anúncio foi feito pelo porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, que explicou que a decisão foi tomada devido ao “número de ameaças que existem” para o país “ao longo do perímetro” das suas fronteiras.

Esta é a terceira vez que o governo russo expande suas fileiras desde que enviou os soldados para a guerra na Ucrânia em fevereiro de 2022. O novo aumento tornaria o Exército russo o segundo maior do mundo, atrás apenas do chinês.

Em decreto divulgado no site do Kremlin, o presidente da Rússia explica que o tamanho geral das forças armadas deve ser elevado para 2,38 milhões de pessoas, com 1,5 milhão de militares ativos, em um momento de tensão com a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan).

“Isso é causado pela situação extremamente hostil nas fronteiras ocidentais e pela instabilidade nas fronteiras orientais, portanto, é necessário tomar medidas apropriadas”, concluiu Peskov, citado pela agência Interfax. (ANSA).