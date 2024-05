Putin: ofensiva no nordeste da Ucrânia é resposta aos ataques ucranianos na Rússia

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 17/05/2024 - 8:35 Para compartilhar:

Vladimir Putin afirmou nesta sexta-feira que a ofensiva terrestre em curso no nordeste da Ucrânia é uma resposta aos ataques ucranianos em território russo e garantiu que Moscou não tem, “neste momento” a intenção de conquistar a cidade de Kharkiv.

“Eu disse publicamente que se isto continuasse, seríamos obrigados a criar uma zona de segurança (…) É o que estamos fazendo”, declarou Putin em uma entrevista coletiva em Harbin, norte da China, durante uma visita oficial.

“Quanto ao que está acontecendo na frente de Kharkiv, a culpa é deles (dos ucranianos), porque bombardearam e continuam bombardeando bairros residenciais nas zonas de fronteira (russas), incluindo Belgorod”, acrescentou.

A região russa de Belgorod é alvo, há vários meses, de bombardeios e ataques de drones. Kiev afirma que responde desta maneira aos bombardeios russos que atingem com frequência o seu território desde o início da invasão, em fevereiro de 2022.

Ao ser questionado sobre a possibilidade de tomar Kharkiv, a segunda maior cidade da Ucrânia e capital da região homônima, que é cenário de uma ofensiva russa, Putin respondeu que no momento não é o objetivo.

“Quanto a Kharkiv, não temos este projeto neste momento”, disse o presidente, antes de afirmar que as tropas de Moscou avançam todos os dias na região, “como estava previsto”.

A Rússia iniciou uma ofensiva surpresa no norte da Ucrânia em 10 de maio, em um momento de dificuldades para as forças ucranianas no sul e no leste da frente de batalha.

Moscou conseguiu nesta ofensiva as suas maiores conquistas desde o final de 2022, o que obrigou Kiev a deslocar reforços de outros pontos da frente de batalha.

