Putin nomeia como governadora funcionária cujo filho morreu na Ucrânia

O presidente russo, Vladimir Putin, nomeou, nesta terça-feira (5), uma funcionária cujo filho morreu na Ucrânia como governadora regional, um dia depois de promover um ex-prefeito que lutou na ofensiva empreendida há quase três anos por Moscou.

Putin repetiu em várias ocasiões que os russos que participaram da guerra na Ucrânia e suas famílias formarão a “nova elite” do país, defendendo sua promoção a postos influentes.

O líder russo nomeou Maria Kostiuk, que já era alta funcionária regional, para comandar Birobidzhan, na fronteira com a China.

Kostiuk, que ocupou vários cargos na administração desta região do Extremo Oriente russo, havia participado de encontros de Putin com mães de soldados mortos na Ucrânia.

“Quero agradecer a você por ter criado um verdadeiro guerreiro russo”, disse Putin a Kostiuk ao pedir que ela aceitasse comandar a região durante uma reunião no Kremlin.

“Farei tudo o possível e o impossível para justificar sua confiança, para ser digna da memória de meu filho”, de 26 anos, que morreu lutando no leste da Ucrânia, declarou Kostiuk.

Na segunda-feira, Putin promoveu Evgueni Pervishov, ex-prefeito da cidade de Krasnodar, no sul da Rússia, para o cargo de chefe da região de Tambov, no centro do território russo.

Pervishov participou do programa do Kremlin “Tempo de heróis”, que visa colocar veteranos da ofensiva em postos oficiais e burocráticos.

O ex-prefeito, condecorado serviços prestados ao exército, se tornou assim o primeiro governador russo a ter combatido no front na Ucrânia.

