Putin ‘não deve conseguir o quer’ na Ucrânia, afirma secretário-geral da Otan

AFP 19/11/2024 - 7:44

O secretário-geral da Otan, Mark Rutte, alertou nesta terça-feira (19) que o presidente russo Vladimir Putin não deve prevalecer na Ucrânia, antes de uma reunião com ministros da Defesa da União Europeia (UE) no milésimo dia da guerra.

“Por que é tão crucial que Putin não consiga o que quer? Porque vocês terão uma Rússia encorajada em nossas fronteiras”, disse Rutte à imprensa em Bruxelas.

Para Rutte, neste cenário, a Rússia “ampliaria seu território, aumentaria sua capacidade militar e estou absolutamente convencido de que não vai parar por aí”.

A Rússia representa “uma ameaça direta a todos nós no Ocidente”, disse Rutte.

“Por isso, porque nossos valores estão em jogo, assim como nossa segurança coletiva, temos que garantir que a Ucrânia seja a vencedora”, completou.

O ex-primeiro-ministro dos Países Baixos disse que não poderia “estar mais orgulhoso do que a Ucrânia tem feito para vencer, sendo quatro vezes menor e com uma economia que representa apenas 25% do tamanho da economia russa, tendo conseguido prevalecer até o momento”.

A reunião de ministros da Defesa acontece em Bruxelas no dia em que aguerra completa mil dias.

Ao chegar à reunião, o chefe da diplomacia da UE, Josep Borrell, pediu aos países do bloco que sigam a decisão dos Estados Unidos, de autorizar a Ucrânia a usar os mísseis de longo alcance cedidos em ataques contra alvos em território russo.

