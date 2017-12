Putin joga hóquei sobre gelo na Praça Vermelha

O presidente russo, Vladimir Putin, participou de uma partida de hóquei sobre o gelo com exímios jogadores da modalidade, organizada na noite de sexta-feira (22) na Praça Vermelha, informou o serviço de imprensa do Kremlin.

A partida foi disputada em uma pista pitoresca decorada para o Natal, aberta no inverno há alguns anos, entre as muralhas do Kremlin e uma das galerias de lojas mais luxuosas de Moscou, o Gum.

Putin dividiu a pista com jogadores do nível do ex-campeão Pavel Bure, medalha de prata dos Jogos Olímpicos de Nagano de 1998 e o lendário Viatcheslav Fetissov. O ministro da Defesa russo, Serguei Shoigu, também integrou a equipe, segundo fotos difundidas pelo Kremlin.

Putin, oitavo dan de judô e jogador amador de hóquei, participa todos os anos de um jogo de hóquei no gelo com exímios jogadores da modalidade.

Vladimir Putin, de 65 anos, que aspira a um novo mandato nas presidenciais de março, sempre cultivou uma imagem de homem intrépido, com demonstrações de judô, galopando a cavalo sem camisa ou apagando um incêndio no comando de um avião-tanque.