Putin joga hóquei na Praça Vermelha de Moscou

MOSCOU, 30 DEZ (ANSA) – O presidente da Rússia, Vladimir Putin, participou de uma partida de hóquei na noite deste sábado(29) na Praça Vermelha, onde foi instalada uma pista de patinação. O mandatário usou seus patins e uma camisa branca com o número 11 para disputar a tradicional partida com outros funcionários do governo, como o ministro de Defesa, Sergei Choigu. Sua equipe garantiu a vitória com resultado final de 14 a 10. A partida ainda contou com a presença de algumas lendas do hóquei soviético e russo como Viacheslav Fetisov, Alexei Kasatanov e Pavel Bure.

“Em breve chegam as festas. Hoje nos divertimos com os veteranos, com as nossas lendas do hóquei”, disse Putin à imprensa local. (ANSA).