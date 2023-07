‘Putin já perdeu a guerra’, diz Biden

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 13/07/2023 - 17:01 Compartilhe

WASHINGTON, 13 JUL (ANSA) – O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse nesta quinta-feira (13) que seu homólogo russo, Vladimir Putin, “já perdeu a guerra” contra a Ucrânia.

A declaração foi dada pelo democrata durante coletiva de imprensa conjunta com o presidente da Finlândia, Sauli Niinisto, em Helsinki, após a cúpula com os líderes nórdicos.

“Não há qualquer possibilidade de ele ganhar a guerra na Ucrânia. Ele já perdeu”, afirmou Biden.

O líder norte-americano disse não acreditar que a guerra se prolongue por anos, porque a Rússia não pode manter os recursos durante tanto tempo. Além disso, reforçou que Putin acabará provavelmente por “decidir que não é do interesse russo continuar, do ponto de vista econômico, político ou outro”.

Biden minimizou as ameaças do presidente russo, afirmando que não vê “perspectivas reais” do uso da arma nuclear por parte do Kremlin.

O presidente dos EUA se reuniu com os premiês da Dinamarca, Islândia, Noruega e Suécia para reafirmar a “condenação inequívoca” da invasão russa à Ucrânia.

Em nota, a Casa Branca explicou que os líderes “mantiveram o seu apoio inabalável à independência, soberania e integridade territorial da Ucrânia dentro das suas fronteiras internacionalmente reconhecidas”.

“Comprometeram-se a continuar a apoiar a Ucrânia durante o tempo que for necessário, nomeadamente através de uma assistência sustentada em matéria de segurança, econômica, jurídica e humanitária”, diz a nota.

Todos eles ainda reforçaram o compromisso de “prosseguir a ação diplomática para obter o mais amplo apoio internacional possível para uma paz justa e duradoura na Ucrânia, baseada nos princípios da Carta das Nações Unidas”, o que inclui “um maior empenhando e diálogo com os parceiros mundiais sobre os desafios enfrentados devido à guerra”. (ANSA).

