Putin inaugura linha férrea que liga a Rússia à Crimeia

BRUXELAS, 23 DEZ (ANSA) – O presidente russo, Vladimir Putin, inaugurou nesta segunda-feira (23) a linha ferroviária que liga a Rússia continental à península da Crimeia, anexada por Moscou em 2014. A primeira viagem do líder russo foi feita na cabine da locomotiva, na companha do condutor do trem. Putin já havia atravessado este mesmo estreito, em maio de 2018, dirigindo um caminhão. A ponte tem 19 quilômetros e sua construção foi realizada pela empresa do bilionário Arkadi Rotenberg. A inauguração, no entanto, provocou uma reação negativa da União Europeia, que denunciou “outra violação da soberania e integridade territorial da Ucrânia pela Rússia”. “A ligação ferroviária é mais um passo para uma integração forçada da península ilegalmente anexada pela Rússia e para o isolamento da Crimeia da Ucrânia, da qual continua a fazer parte”, explicou o porta-voz do chefe europeu de Relações Exteriores da Europa, Josep Borrell. Segundo Borrell, a medida foi feita “sem o consentimento” do governo ucraniano e, portanto, a União Europeia “não reconhece e não reconhecerá a anexação ilegal da Rússia na península da Crimeia”.

Além disso, ele explicou que a conexão ferroviária exige uma ponte que “restrinja a passagem de navios pelo estreito de Kerch até os portos ucranianos no mar de Azov”. (ANSA)