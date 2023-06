Putin garante que nunca duvidou do apoio dos russos frente a motim do Grupo Wagner

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 28/06/2023 - 16:28 Compartilhe

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, assegurou, nesta quarta-feira (28), que nunca duvidou do apoio da população durante o motim, na semana passada, do grupo miliciano privado Wagner, que o confrontou com a pior crise em suas mais de duas décadas no poder.

“Nunca duvidei da reação [da população] no Daguestão, nem em todo o país”, afirmou Putin ao se reunir com o líder desta república do Cáucaso russo, segundo um trecho do encontro transmitido pela televisão.

