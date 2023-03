Putin faz visita surpresa à Mariupol ocupada pela Rússia após mandado de prisão pelo TPI

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 19/03/2023 - 13:17 Compartilhe

(Reuters) – Um dia após ser acusado de crimes de guerra pelo Tribunal Penal Internacional (TPI), o presidente russo, Vladimir Putin, fez uma visita surpresa à cidade ucraniana de Mariupol, ocupada pela Rússia, cenário de algumas das piores devastações de sua invasão de um ano.

A televisão estatal mostrou imagens de Putin sendo exibidas pela cidade na noite de sábado, encontrando-se com residentes realocados e sendo informado pelo vice-primeiro-ministro da Rússia, Marat Khusnullin, sobre os esforços de reconstrução.

A cidade portuária de Mariupol tornou-se conhecida em todo o mundo como sinônimo de morte e destruição, já que grande parte dela foi reduzida a ruínas nos primeiros meses da guerra, eventualmente caindo nas mãos das forças russas em maio.

Centenas de pessoas foram mortas no bombardeio de um teatro onde famílias com crianças se abrigavam. A Organização para a Segurança e Cooperação na Europa (OSCE) disse que o bombardeio precoce da Rússia a uma maternidade foi um crime de guerra. Moscou nega isso e tem dito desde que invadiu a Ucrânia, em 24 de fevereiro do ano passado, que não alveja civis.

A visita de Putin teve ares de gesto de desafio depois que o TPI emitiu um mandado de prisão na sexta-feira, acusando-o do crime de guerra por deportar centenas de crianças da Ucrânia.

Ele não comentou publicamente a ação, mas seu porta-voz disse que é legalmente “nula e sem efeito” e que a Rússia considerou as próprias questões levantadas pelo TPI como “ultrajantes e inaceitáveis”.

Enquanto o presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, tem feito várias viagens ao campo de batalha para aumentar a moral de suas tropas e discutir estratégias, Putin tem permanecido em grande parte dentro do Kremlin comandando o que a Rússia chama de “operação militar especial” na Ucrânia.

