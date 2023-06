Putin faz primeira aparição após motim do Grupo Wagner

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 26/06/2023 - 10:01 Compartilhe

MOSCOU, 26 JUN (ANSA) – O presidente da Rússia, Vladimir Putin, fez nesta segunda-feira (26) sua primeira aparição após o motim promovido pelos mercenários do grupo Wagner, chefiado por Yevgeny Prigozhin.

O mandatário fez um discurso em vídeo para um fórum de engenheiros e afirmou que a “modernização da indústria é prioridade absoluta”, ignorando a crise do último fim de semana.

A participação de Putin no evento faz parte dos esforços do Kremlin para mostrar um ar de normalidade após o Grupo Wagner, organização mercenária que combatia na Ucrânia ao lado do regime russo, ter ameaçado marchar em direção a Moscou.

A milícia chegou a tomar o controle da cidade de Rostov, mas depois recuou para evitar um “banho de sangue”. O paradeiro de Prigozhin ainda é desconhecido.

O ministro russo da Defesa, Sergei Shoigu, principal alvo de Prigozhin, também apareceu em um vídeo nesta segunda-feira, aparentemente visitando tropas na Ucrânia.

Enquanto isso, as forças de Kiev reivindicam avanços em sua contraofensiva para recuperar territórios tomados pela Rússia e anunciaram a libertação do vilarejo de Rivnopol, na província de Donetsk.

“Esse é o momento de apoiar Kiev mais do que qualquer outro.

A guerra está quebrando a força militar russa e colocando o governo em crise”, disse nesta segunda o alto representante da União Europeia para Política Externa, Josep Borrell. (ANSA).

