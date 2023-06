AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 24/06/2023 - 9:01 Compartilhe

O presidente russo, Vladimir Putin, está trabalhando normalmente no Kremlin, informou seu porta-voz neste sábado (24), depois que o grupo paramilitar Wagner prometeu depor o comando militar do país.

“O presidente está trabalhando no Kremlin”, disse o porta-voz de Putin, Dmitry Peskov, à agência estatal de notícias RIA Novosti, depois que unidades do grupo Wagner reivindicaram a ocupação de instalações militares no sul da Rússia.

