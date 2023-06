Putin está ‘a par’ das acusações do Grupo Wagner e está ‘tomando medidas’, diz Kremlin

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 23/06/2023 - 17:57 Compartilhe

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, está “a par” e tomando as “medidas necessárias”, após o chamado do chefe do grupo paramilitar Wagner para um levante contra o comando militar russo, indicou o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, citado pela agência TASS.

“O presidente Putin está a par de todos os fatos relacionados com [Yevgeny] Prigozhin. Medidas necessárias estão sendo tomadas”, detalhou Peskov, pouco antes de o Serviço Federal de Segurança (FSB, na sigla em russo) anunciar a abertura de uma investigação contra o líder do Grupo Wagner por “convocar levante armado”.

