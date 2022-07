Putin encontrará Erdogan e Raisi na próxima terça-feira para discutir Síria

MOSCOU (Reuters) – O presidente da Rússia, Vladimir Putin, encontrará seu homólogo turco, Tayyip Erdogan, e o presidente do Irã, Ebrahim Raisi, para discutir a Síria durante a sua visita a Teerã na próxima terça-feira, disse o Kremlin.

Esta será apenas a segunda viagem internacional de Putin desde o início da intervenção militar de Moscou na Ucrânia, em 24 de fevereiro, após a ida dele à Ásia Central no fim de junho.

O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse que os três líderes –dos três Estados garantidores do processo de Astana, designado para encontrar um acordo de paz na Síria– realizarão um encontro trilateral.

Rússia e Irã são os apoiadores políticos e militares fundamentais do presidente sírio, Bashar al-Assad, enquanto a Turquia tem providenciado assistência militar para o Exército Livre da Síria e outros grupos rebeldes que ainda lutam contra as forças de Assad no noroeste sírio.

O Kremlin disse na segunda-feira que Putin e Erdogan, que tem mediado entre Moscou e Kiev desde que a Rússia enviou suas Forças Armadas para a Ucrânia em 24 de fevereiro, realizarão uma discussão presencial logo após o telefonema em que discutiram esforços para facilitar as exportações de grãos da Ucrânia.

Peskov não fez menção nesta terça de nenhum encontro bilateral entre Putin e Raisi em Teerã.

(Reportagem da Reuters)