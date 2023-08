Putin elogia ‘contribuição’ de Prigozhin na Ucrânia e promete investigação

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 24/08/2023 - 13:36 Compartilhe

O presidente russo, Vladimir Putin, elogiou, nesta quinta-feira (24), a “contribuição” para a ofensiva na Ucrânia do chefe do grupo Wagner, Yevgueni Prigozhin, apesar dos seus “erros”, e prometeu “levar até ao fim” a investigação sobre a queda fatal do avião em que viajava.

Prigozhin “era um homem com destino complicado, que cometeu erros graves em sua vida, mas que obteve os resultados de que precisava”, declarou Putin, durante uma reunião transmitida pela televisão, oferecendo suas condolências aos familiares das vítimas do acidente.

bur/fio/tt/mvv

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias