Putin e Xi conversarão esta semana, diz agência Tass citando Kremlin

(Reuters) – O presidente russo, Vladimir Putin, e o líder chinês, Xi Jinping, conversarão antes do final deste ano, disse a agência de notícias estatal russa Tass nesta segunda-feira, sem dar detalhes sobre a data ou o formato do diálogo.

A agência citou o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, dizendo que os dois lados divulgarão detalhes no devido momento.

Putin e Xi anunciaram uma parceria “sem limites” entre os dois países quando o líder russo visitou Pequim em fevereiro, três semanas antes de invadir a Ucrânia.





Com os países ocidentais condenando a guerra e atacando a economia da Rússia com sanções, a parceria com a China assumiu uma importância ainda maior para Putin, embora ele tenha reconhecido publicamente em setembro que Pequim expressou “dúvidas e preocupação” sobre a situação na Ucrânia.

O ex-presidente russo Dmitry Medvedev, agora vice-presidente do Conselho de Segurança de Putin, encontrou-se com Xi em uma visita a Pequim na semana passada.

Xi disse a Medvedev que a China espera que todas as partes na crise da Ucrânia mantenham a moderação e resolvam as preocupações de segurança por meios políticos, informou a agência de notícias estatal chinesa, Xinhua.

