Putin é reeleito para quarto mandato na Rússia

MOSCOU, 18 MAR (ANSA) – O presidente russo, Vladimir Putin, conquistou 73,9% dos votos nas eleições deste domingo (18), de acordo com as pesquisas de boca de urna publicadas pelo centro estatal VCiom. Caso o resultado seja confirmado, Putin iniciará seu quarto mandato. Como o previsto, em segundo lugar aparece o candidato do Partido Comunista Pavel Grudinin, com 11,2% e, em terceiro, o nacionalista Vladimir Zhirinovsky, com 6,7%. Ksenia Sobchak ficou com 2,5%, Grigory Yavlinsky com 1,6%, Sergei Baburin com 1% e Maxim Suraikin com 0,8%. A afluência foi de 63,7% de acordo com os dados da VCiom, citados pela agência Tass. Na apuração oficial, com 70% das cédulas contadas, Putin acumula 75,91% dos votos, de acordo com a agência de notícias Sputnik.

Grudinin fica com 12,59%, e Zhirinovsky com 6,08%. Putin já comemorou a vitória e recebeu cumprimentos de líderes estrangeiros parceiros da Rússia. “Obrigado a todos os nossos apoiadores por esse resultado. Agora é importante ficarmos unidos e incluir no nosso time quem votou em outros candidatos. O sucesso é o nosso destino. Trabalharemos todos nós, duramente, para o futuro da grande Rússia”, disse Putin, em um discurso a uma multidão no centro de Moscou. (ANSA)