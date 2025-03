Putin e Maduro decidem ‘ampliar’ cooperação entre Rússia e Venezuela

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, e seu par da Venezuela, Nicolás Maduro, anunciaram nesta sexta-feira (14) em uma videoconferência um acordo para “ampliar” a cooperação bilateral em diversos campos, incluindo o setor de energia, embora sem especificar detalhes do acordo.

Dias depois de os Estados Unidos revogarem a licença que permitia à gigante petrolífera americana Chevron operar na Venezuela, apesar das sanções financeiras que Washington impôs sobre o país caribenho, Putin convidou Maduro a visitar Moscou para assinar o acordo em 9 de maio, nas celebrações do Dia da Vitória na Segunda Guerra Mundial.

“Alcançamos o nível de relações estratégicas”, celebrou o governante russo.

“Está totalmente acordado o convênio de associação estratégica e cooperação que estabelecerá uma base sólida para ampliar ainda mais os vínculos” bilaterais, continuou Putin, segundo a tradução oficial. “Ficaria feliz em vê-lo na Rússia nas celebrações de 9 de maio”, ressaltou dirigindo-se a Maduro.

Após revogar a licença da Chevron, o governo de Donald Trump advertiu que revisará também permissões dadas a outras companhias energéticas como a francesa Maurel & Prom e a espanhola Repsol.

O acordo “eleva ao mais alto nível nossas relações em vários campos”, entre eles “o campo da cooperação energética que se fortalece cada vez mais”, declarou, por sua vez, Maduro.

As relações entre Moscou e Caracas estreitaram-se durante a presidência do falecido Hugo Chávez (1999-2013) e continuaram a ampliar-se com Maduro no poder.

A Rússia expressou apoio a Maduro em meio aos questionamentos à sua reeleição, não reconhecida por Washington entre denúncias de fraude da oposição, que reivindica a vitória do exilado Edmundo González Urrutia nas eleições presidenciais de julho de 2024. E a Venezuela indicou apoio à Rússia na guerra na Ucrânia.

A videoconferência entre Putin e Maduro ocorreu no contexto dos eventos promovidos pelo governo da Venezuela pelos 80 anos do estabelecimento de relações diplomáticas com a Rússia.

erc/pgf/nn/ic/dd