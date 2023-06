Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 25/06/2023 - 13:01 Compartilhe

ROMA, 25 JUN (ANSA) – O presidente de Belarus, Aleksandr Lukashenko, responsável por negociar com o líder do Grupo Wagner para impedir o avanço das tropas na Rússia, conversou neste domingo (25), por telefone, com seu homólogo russo, Vladimir Putin, e o ex-presidente cazaque Nursultan Nazarbayev. A informação foi divulgada pela agência Belta, citada pela Tass.

(ANSA).

