Putin diz que questão de possível adesão da Ucrânia à Otan tem de ser resolvida agora

MOSCOU (Reuters) – O presidente da Rússia, Vladimir Putin, disse nesta terça-feira que a Rússia foi informada de que a Ucrânia não aderiria à aliança militar ocidental Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) no futuro próximo, mas que Moscou não acha que isso seja uma garantia suficiente e quer resolver o assunto em sua totalidade agora.

A Rússia tem buscado garantias de segurança do Ocidente, incluindo um veto à uma futura adesão da Ucrânia à aliança militar liderada pelos Estados Unidos. O líder do Kremlin fez a observação em uma conferência de imprensa conjunta após conversas com o chanceler alemão, Olaf Scholz, em Moscou.

(Reportagem de Vladimir Soldatkin)

Saiba mais