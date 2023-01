Putin diz que operação militar russa tem momento positivo na Ucrânia

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 15/01/2023 - 14:36 Compartilhe





MOSCOU (Reuters) – O presidente russo, Vladimir Putin, disse que a operação militar na Ucrânia vive um momento positivo e que ele espera que seus soldados obtenham mais vitórias depois que seu país assumiu o controle da cidade ucraniana de Soledar, notória pela atividade de mineração de sal.

A invasão da Ucrânia pela Rússia iniciada no dia 24 de fevereiro de 2022 desencadeou um dos conflitos europeus mais mortais desde a Segunda Guerra Mundial e o maior confronto entre Moscou e o Ocidente desde a Crise dos Mísseis de Cuba em 1962.

A Rússia disse na sexta-feira que as forças do país assumiram o controle de Soledar, um raro momento de sucesso para Moscou após meses de reveses no campo de batalha.





“A dinâmica é positiva”, disse Putin à televisão estatal Rossiya 1 ao ser questionado sobre a tomada da cidade de Soledar. “Tudo está evoluindo no âmbito do plano do Ministério da Defesa e do Estado-Maior.”

“E espero que nossos combatentes nos deem novas e animadoras notícias com os resultados dos combates”, disse Putin.

Putin agora classifica a guerra na Ucrânia como uma batalha contra um Ocidente agressivo e arrogante, e disse que a Rússia usará todos os meios disponíveis para proteger a si mesma e a seu povo contra qualquer agressor.

Os Estados Unidos e seus aliados condenaram a invasão russa da Ucrânia como uma apropriação imperial de terras, enquanto a Ucrânia prometeu lutar até que o último soldado russo seja expulso de seu território.

Um governador regional na Ucrânia disse no sábado que as forças ucranianas ainda estavam lutando para manter o controle de Soledar.

O Institute for the Study of War, com sede em Washington, disse que é altamente improvável que as forças ucranianas ainda mantenham posições dentro de Soledar.





A Reuters não pôde verificar imediatamente a situação em Soledar.

((Por Guy Faulconbridge)

