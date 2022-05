Putin diz que nova infraestrutura militar na Suécia e na Finlândia demandará reação

(Reuters) – O presidente da Rússia, Vladimir Putin, disse nesta segunda-feira que seu país não tem nenhum problema com a Finlândia e a Suécia, mas que a expansão de infraestrutura militar nos territórios desses países exigirá uma reação de Moscou, num momento em que os países nórdicos se aproximam de aderir à aliança militar ocidental Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan).





Falando em Moscou durante reunião da Organização do Tratado de Segurança Coletiva (OTSC), liderada pela Rússia, Putin disse que a expansão da Otan é um problema para Moscou e que é necessário prestar atenção adicional ao que ele classificou de planos da aliança liderada pelos Estados Unidos de ampliar sua influência global.

(Reportagem da Reuters)