O presidente russo, Vladimir Putin, afirmou na sexta-feira (25) ao enviado americano Steve Witkoff que está disposto a negociar o fim do conflito na Ucrânia “sem pré-condições”, indicou o porta-voz do Kremlin no dia seguinte à reunião.

“Vladimir Putin reafirmou que a parte russa estava disposta a retomar o processo de negociação com a Ucrânia sem pré-condições”, declarou Dmitri Peskov, citado pelas agências de imprensa russas.

bur/dth/sag/jvb/am