Putin declara trégua temporária de Páscoa na Ucrânia

Presidente russo alegou "considerações humanitárias" para ordenar pausa de 30 horas nas ações militares. Zelenski comenta anúncio com ceticismo.O presidente russo, Vladimir Putin, ordenou neste sábado (19/04) que suas tropas mantenham um cessar-fogo na Ucrânia durante a Páscoa. A trégua deverá durar 30 horas, começando às 18h locais deste sábado (12h de Brasília) e vai até meia-noite de domingo (18h de Brasília). O governante russo pediu que Kiev respeite a pausa nos combates.

O presidente russo fez o anúncio da trégua durante uma reunião televisionada no Kremlin com o chefe do Estado-Maior russo, Valery Gerasimov.

"Com base em considerações humanitárias… o lado russo anuncia uma trégua de Páscoa. Ordeno a interrupção de todas as atividades militares neste período", disse Putin a Gerasimov.

"Presumimos que a Ucrânia seguirá nosso exemplo. Ao mesmo tempo, nossas tropas devem estar preparadas para repelir possíveis violações da trégua e provocações do inimigo, bem como quaisquer ações agressivas", acrescentou Putin.

O Ministério da Defesa russo afirmou ter dado instruções

sobre o cessar-fogo a todos os comandantes de grupos na área da "operação militar especial", o termo do Kremlin para a guerra.

As tropas russas cumprirão o cessar-fogo desde que

este seja "mutuamente respeitado" pela Ucrânia, afirmou a pasta, em comunicado.

Zelenski reage com ceticismo

O presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, expressou ceticismo sobre o cessar-fogo anunciado por Putin. "Quanto à nova tentativa de Putin de brincar com vidas humanas, sirenes de ataque aéreo estão soando em muitas partes da Ucrânia", escreveu ele na plataforma X, acrescentando que 45 minutos antes do cessar-fogo entrar em vigor, drones de combate russos foram avistados nos céus da Ucrânia. As defesas aéreas da Ucrânia abriram fogo.

"Os drones Shahed em nossos céus expõem a verdadeira atitude de Putin em relação à Páscoa e à vida humana", criticou Zelenski. Inicialmente, o presidente não forneceu nenhuma informação sobre se a Ucrânia também cessaria fogo durante a Páscoa.

Trégua de ataques a rede energética expirou

No mês passado, Rússia e Ucrânia acertaram informalmente um cessar-fogo parcial temporário, com mediação dos EUA, se comprometendo a suspender por um mês ataques à infraestrutura energética. Após seguidas acusações de violação do acordo de ambos os lados, o Kremlin afirmou nesta sexta-feira que a trégua tinha "expirado".

O anúncio de Putin ocorreu um dia após o presidente dos EUA, Donald Trump, ameaçar se retirar das negociações de paz entre Kiev e Moscou se não houver avanços. "Se por algum motivo uma das duas partes dificultar muito, simplesmente vamos dizer: 'Vocês são idiotas. São uns tolos. São pessoas horríveis', e simplesmente vamos seguir em frente", afirmou o republicano em referência à Rússia e Ucrânia.

Ele afirmou na sexta-feira que as negociações entre Ucrânia e Rússia estão "chegando a um ponto crítico" e insistiu que nenhum dos lados está "brincando" com ele, em sua tentativa de encerrar a guerra de três anos.

Trump falou logo após o secretário de Estado americano, Marco Rubio, alertar que os EUA podem "deixar de tentar" um acordo de paz entre Rússia e Ucrânia se não houver progresso nos próximos dias, após meses de esforços fracassados ​​em pôr fim aos combates.

Em janeiro de 2023, Putin ordenou que suas forças na Ucrânia observassem um cessar-fogo unilateral de 36 horas para o Natal Ortodoxo. O presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, não chegou a declarar que suas forças rejeitariam o pedido de Putin, mas descartou a ação russa como uma tentativa de ganhar tempo para reagrupar suas forças de invasão e preparar ataques adicionais.

O Ministério da Defesa da Rússia informou neste sábado que suas forças tomaram o controle do vilarejo de Oleshnya, na região de Kursk, na fronteira com a Ucrânia.

De acordo com a agência de notícias estatal russa Tass, a Rússia ainda está lutando para expulsar as forças ucranianas da vila de Gornal, cerca de 11 quilômetros ao sul de Oleshnya.

md (AP, Reuters, AFP)