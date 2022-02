++ Putin debaterá com Bolsonaro ‘temas atuais’, diz porta-voz ++

MOSCOU, 14 FEV (ANSA) – Apesar do presidente Jair Bolsonaro dizer que sua viagem para a Rússia terá como foco debater a venda de fertilizantes para agricultura, o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, afirmou que o mandatário debaterá com Vladimir Putin “temais atuais”.

“Além de relações bilaterais […], será também uma boa ocasião para uma troca de opiniões sobre temas atuais que estão na ordem global do dia”, disse Peskov. A fala é uma clara referência aos temores de uma guerra dos russos contra a Ucrânia, em crise que envolve Estados Unidos, Reino Unido e União Europeia. (ANSA).

Saiba mais