Putin dá a entender que não vai respeitar trégua olímpica na Ucrânia

O Presidente russo, Vladimir Putin, deu a entender nesta sexta-feira (17) que não respeitará a trégua olímpica e que os combates na Ucrânia vão continuar durante os Jogos Olímpicos de Paris (26 de julho – 11 de agosto).

“Estes princípios olímpicos, incluindo a trégua olímpica, são muito justos (…) Mas poucos países os respeitaram ao longo da história, exceto a Grécia antiga”, disse Putin à imprensa russa, ao final de uma visita de dois dias à China.

O líder do Kremlin indicou que, uma vez que a Rússia foi excluída dos Jogos Olímpicos de Paris pela invasão à Ucrânia, não há motivos para respeitar os princípios do Comitê Olímpico Internacional.

“As autoridades desportivas internacionais violam hoje os princípios da Carta Olímpica (…) no que diz respeito à Rússia, ao impedirem os nossos atletas de participarem nos Jogos Olímpicos sob a sua bandeira, com o seu hino nacional, mas querem que cumpramos as regras que eles nos impõem”, apontou.

“Para exigir algo dos outros, você mesmo deve respeitar as regras”, concluiu Putin. O presidente russo lançou a invasão à Ucrânia em fevereiro de 2022 e reivindica a anexação de cinco regiões do país vizinho.

O presidente francês, Emmanuel Macron, declarou que faria “tudo o possível” para alcançar uma trégua olímpica em todo o mundo durante as Olimpíadas.

Macron afirmou que conta com o apoio de seu homólogo chinês, Xi Jinping. Xi e Putin, que tiveram uma longa reunião na última quinta-feira em Pequim, não abordaram o assunto publicamente.

A Rússia já travou uma guerra contra a Geórgia durante os Jogos Olímpicos de Pequim em 2008, quando Tbilisi tentava recuperar o controle de um território separatista apoiado por Moscou.

