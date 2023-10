Putin compara cerco ‘inaceitável’ de Gaza com prática nazista

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 13/10/2023 - 12:01 Compartilhe

MOSCOU, 13 OUT (ANSA) – O presidente da Rússia, Vladimir Putin, classificou como “inaceitável” o cerco à Faixa de Gaza por parte das tropas de Israel e comparou com a tática usada pelos nazistas contra a cidade soviética de Leningrado durante a Segunda Guerra Mundial.

A declaração foi dada pelo líder russo durante uma entrevista coletiva em Bishkek, no Quirguistão, e divulgada pela agência Tass nesta sexta-feira (13).

Segundo Putin, o Exército de Israel planeja usar uma tática “comparável ao cerco de Leningrado” em Gaza. “Na minha opinião, isto é inaceitável”, declarou ele, lembrando que “mais de dois milhões de pessoas vivem lá” e “nem todos apoiam o Hamas”.

“Até mesmo nos Estados Unidos há avaliações de acontecimentos, incluindo as de alguns segundo, as quais medidas deveriam ser tomadas contra a Faixa de Gaza, mas não medidas militares do mesmo nível que as tomadas no bloqueio de Leningrado durante a Segunda Guerra Mundial”, acrescentou ele. “Sabemos o que isso implica”.

O cerco da cidade de Leningrado ocorreu em setembro de 1941 a janeiro de 1944, período em que foi privada pelos nazistas de ajuda humanitária, energia elétrica e água. (ANSA).

