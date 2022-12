Putin cobra velocidade em produção de armas na Rússia para guerra contra Ucrânia

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 23/12/2022 - 17:05 Compartilhe





Por Andrew Osborn

(Reuters) – O presidente da Rússia, Vladimir Putin, disse nesta sexta-feira aos chefes da indústria militar do país para melhorarem a produção para garantir que o exército russo obtenha rapidamente todas as armas e equipamentos necessários para a guerra iniciada pelo país contra a Ucrânia.

Putin fez os comentários durante uma visita a Tula, um centro russo de fabricação de armas.





“A tarefa-chave mais importante de nosso complexo industrial-militar é fornecer às nossas unidades e forças de linha de frente tudo o que precisam: armas, equipamentos e munições nas quantidades necessárias e da qualidade certa no menor tempo possível”, disse Putin.

“Também é importante aperfeiçoar e melhorar significativamente as características técnicas de armas e equipamentos para nossos combatentes com base na experiência de combate que adquirimos”, acrescentou.

O presidente russo disse nesta semana que o exército do país precisa aprender com os erros na Ucrânia, prometendo dar o que for necessário para prosseguir com a invasão iniciada há cerca de 10 meses.

Desde que dezenas de milhares de soldados russos invadiram a Ucrânia em 24 de fevereiro, Moscou perdeu cerca de metade do território ucraniano inicialmente ocupado por forças russas.

A Rússia ainda controla uma parte significativa da Ucrânia, no entanto, e Putin disse que Moscou prevalecerá apesar da resistência ucraniana e de Kiev estar recebendo bilhões de dólares em armas, inteligência militar e outras formas de auxílio do Ocidente.

Nesta semana, o presidente russo declarou que o Estado garantirá que as necessidades do exército sejam atendidas, “sem restrições de financiamento”. Ponderou, entretanto, que não há necessidade de “militarizar” a economia.





Nesta sexta-feira, Putin disse aos chefes da indústria militar que quer ouvir propostas sobre solução de problemas e que quer que especialistas do setor trabalhem diretamente com as forças da linha de frente para refinar armas e equipamentos regularmente.

