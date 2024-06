Putin chama de ‘roubo’ o uso de ativos russos congelados no Ocidente

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 14/06/2024 - 8:05 Para compartilhar:

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, chamou de “roubo” o uso de ativos russos congelados para ajudar a Ucrânia a resistir contra suas tropas e prometeu uma resposta, depois do acordo anunciado neste sentido pelos líderes do G7.

“Os países ocidentais congelaram parte dos ativos e reservas cambiais da Rússia. E agora estão pensando em uma base jurídica para apropriar-se deles de maneira definitiva”, declarou Putin a funcionários do Ministério das Relações Exteriores.

“Apesar de todas as trapaças, roubo continua sendo roubo e não ficará impune”, acrescentou o presidente russo.

O G7, grupo das sete democracias mais ricas do planeta, anunciou na quinta-feira um crédito de 50 bilhões de dólares para a Ucrânia, garantido com os juros dos ativos russos congelados no Ocidente desde o início da ofensiva de Moscou, em fevereiro de 2022.

“É justo que a Rússia pague”, reagiu o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, na reunião do grupo que reúne a Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão e Reino Unido.

Zelensky defende o confisco dos 300 bilhões de euros em ativos do Banco Central Russo congelados pela União Europeia e pelo G7, o que os blocos rejeitam por razões jurídicas.

