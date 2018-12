Putin assiste a teste de arma nuclear hipersônica russa

MOSCOU, 26 DEZ (ANSA) – O presidente russo, Vladimir Putin, assistiu nesta quarta-feira (26) ao teste de uma nova arma nuclear russa, a “Avangard”, na sala de controle do ministério da Defesa local, em Moscou. As informações são do Kremlin.

O Avangarde é um míssil vetorial intercontinental que pode transportar uma ogiva nuclear e planar em elevadas altitudes nas camadas mais densas da atmosfera. A nova arma pode atingir 20 vezes a velocidades do som, o que permite que ela não seja interceptada por sistemas antimísseis da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan). O lançamento ocorreu na base militar de Dombarovsk, nos Montes Urais, região do oeste russo. O Avangarde cruzou mais de seis mil quilômetros entre a Sibéria e a região de Kamchatka e a missão foi considerada um sucesso.

O desenvolvimento da arma é considerado uma resposta ao desenvolvimento de novos sistemas antimísseis pelos Estados Unidos. “O Avangarde é invulnerável a qualquer meio de defesa existente agora ou no futuro e atinge o alvo como um meteoro”, disse Putin. (ANSA)