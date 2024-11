Putin assina lei sobre tratado estratégico com Coreia do Norte

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 09/11/2024 - 17:01 Para compartilhar:

ROMA, 9 NOV (ANSA) – O presidente da Rússia, Vladimir Putin, assinou o documento que ratifica o tratado de parceria estratégica entre seu país e a Coreia do Norte.

O mandatário russo e o líder norte-coreano Kim Jong-un fecharam o pacto em junho, durante a visita de Putin a Pyongyang, mas a lei só foi publicada oficialmente hoje (9) pelas autoridades de Moscou.

A ideia é que a nova parceria firmada entre as nações substitua o atual Tratado Básico de Amizade, Boa Vizinhança e Cooperação assinado por russos e norte-coreanos em 2000.

De acordo com a mídia local, o tratado deste ano menciona uma “contribuição para garantir a paz, a segurança e a estabilidade”.

Os laços entre Moscou e Pyongyang estão mais estreitos do que nunca, tanto que a Coreia do Norte enviou pelo menos 11 mil soldados, segundo a Ucrânia, para ajudar as forças russas nos combates no Leste Europeu. (ANSA).