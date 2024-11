Putin assina acordo de defesa mútua com Coreia do Norte

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 10/11/2024 - 12:14 Para compartilhar:

O presidente russo, Vladimir Putin, assinou um tratado de defesa mútua com a Coreia do Norte, cujos soldados, segundo Kiev e Washington, estão prestes a se juntar às forças russas que combatem as forças ucranianas.

Concluído durante uma visita de junho de Putin a Pyongyang, o tratado entre dois dos principais inimigos dos Estados Unidos prevê, entre outras coisas, “assistência militar imediata” recíproca no caso de um ataque a qualquer um dos países.

A câmara alta do Parlamento russo ratificou o tratado em 8 de novembro, mas ele ainda precisava ser assinado pelo presidente russo para entrar em vigor.

O Kremlin publicou a lei de ratificação em seu site na noite de sábado.

O acordo formaliza meses de crescente cooperação de segurança entre os dois países, aliados comunistas durante a Guerra Fria.

A Rússia e a Coreia do Norte se aproximaram consideravelmente desde o início da invasão russa na Ucrânia em 2022.

O acordo também compromete os dois países a cooperar internacionalmente para se opor às sanções ocidentais e coordenar suas posições na ONU.

Em junho, Putin chamou o acordo de “documento revolucionário”.

Citando relatórios de inteligência, a Coreia do Sul, a Ucrânia e o Ocidente afirmam que a Coreia do Norte enviou cerca de 10.000 soldados para a Rússia para lutar na Ucrânia.

Questionado publicamente sobre essa implantação em outubro, o presidente russo não negou o fato, desviando a pergunta para criticar o apoio ocidental à Ucrânia.

