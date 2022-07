Putin aplaudirá se governo cair, diz líder da esquerda da Itália

ROMA, 19 JUL (ANSA) – O ex-primeiro-ministro da Itália Enrico Letta, secretário do Partido Democrático (PD), maior força de centro-esquerda no país, afirmou nesta terça-feira (19) que, se o governo do premiê Mario Draghi cair, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, irá aplaudir.

“Se o governo Draghi cair amanhã, um aplauso de satisfação será dado por Putin e pelo Kremlin, não tenho dúvidas de que haveria um elemento desse tipo”, afirmou Letta a jornalistas em Roma.

De acordo com o líder do PD, “parte da questão que também está em jogo é a resposta europeia a respeito da crise ucraniana”.

A declaração é dada dias após o ex-presidente da Rússia e atual vice-presidente do Conselho de Segurança de Moscou, Dmitri Medvedev, fazer uma piada com a crise política na Itália após Draghi renunciar ao cargo e o presidente Sergio Mattarella rejeitar o pedido e determinar que fossem feitas consultas no Parlamento.

A sessão do Parlamento italiano que definirá o futuro do governo de Draghi vai durar dois dias e será iniciada nesta quarta-feira (20) no Senado. “Amanhã de manhã acordo sereno. Absolutamente sereno. Amanhã será um belo dia, tenho certeza”, acrescentou Letta.

O primeiro-ministro da Itália está entre os principais defensores de Kiev desde o início da agressão russa, em 24 de fevereiro, e entre os apoiadores das sanções políticas e financeiras contra Moscou por conta da guerra. (ANSA)