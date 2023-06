AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 26/06/2023 - 8:27 Compartilhe

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, reapareceu nesta segunda-feira (26) em um vídeo divulgado pelo Kremlin, no qual ele fala pela primeira vez desde a rebelião frustrada liderada pelo fundador do grupo paramilitar Wagner no fim de semana.

No vídeo, Putin discursa no fórum “Engenheiros do Futuro” e elogia as empresas por garantir “o funcionamento estável” da indústria do país “diante de vários desafios externos”.

bur/avl-jvb/zm/fp

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias