Putin anuncia viagem à China na próxima semana

MOSCOU, 11 OUT (ANSA) – O presidente da Rússia, Vladimir Putin, anunciou que irá visitar a China “na semana que vem”.

O plano foi informado por seu conselheiro para Relações Exteriores, Yuri Ushakov, citado pela agência Interfax, nesta quarta-feira (11).

A viagem será a primeira para outro país, com excessão de uma área ocupada da Ucrânia, desde que Putin recebeu um mandado de prisão do Tribunal Penal Internacional (TPI), do qual a China não é signatária.

Na semana passada, ao receber o líder norte-coreano, Kim Jong-un, Putin disse que também visitaria a Coreia do Norte, onde o mandado também não será aplicado. (ANSA).

